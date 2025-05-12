Операторы одного из подразделений Сил специальных операций уничтожили в тылу штурмовую группу из восьми россиян. Воины показали кадры и последствия операции.

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Бойцы ССО проводили специальную разведку за линией боевого столкновения и заметили передвижение вражеских штурмовиков. Командир группы оценил тактическую обстановку и отдал приказ совершить маневр.

После того как воины заняли более выгодное положение, они "с эффектом неожиданности" вступили в бой с россиянами, который быстро закончился. В результате операции была уничтожена вся враждебная группа в количестве восьми солдат.

"После обыска тел противника операторы ССО без потерь продолжили вести специальную разведку на этом оперативном направлении", – говорится в сообщении.