Бойцы ССО уничтожили группу российских штурмовиков в тылу врага – видео
Операторы одного из подразделений Сил специальных операций уничтожили в тылу штурмовую группу из восьми россиян. Воины показали кадры и последствия операции.
Бойцы ССО проводили специальную разведку за линией боевого столкновения и заметили передвижение вражеских штурмовиков. Командир группы оценил тактическую обстановку и отдал приказ совершить маневр.
После того как воины заняли более выгодное положение, они "с эффектом неожиданности" вступили в бой с россиянами, который быстро закончился. В результате операции была уничтожена вся враждебная группа в количестве восьми солдат.
"После обыска тел противника операторы ССО без потерь продолжили вести специальную разведку на этом оперативном направлении", – говорится в сообщении.
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