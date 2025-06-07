ССО уничтожили группу россиян на Курском направлении – видео
Бойцы Сил специальных операций уничтожили группу россиян на Курском направлении у границы Украины и взяли пленника. Спецназовцы показали видео работы.
Шесть операторов шестого полка "Рейнджер" совершили налет на группу противника, пытавшуюся штурмовать позиции Сил обороны в Сумской области. Они предложили вражеским войскам сдаться, гарантируя им сохранение жизни, медицинскую помощь, а также еду и воду.
Однако оккупанты отказались.
После этого бойцы ССО приступили к специальным действиям и с восходом Солнца быстро выполнили задачу. В результате боя были уничтожены четверо российских солдат, еще одного заставили сдаться в плен.
- 12 мая бойцы ССО уничтожили группу российских штурмовиков в тылу врага и показали видео.
- 29 мая спецназовцы показали, как взяли "Ярого", расстрелявшего пленных ТРО в Курской области.