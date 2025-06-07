Бойцы Сил специальных операций уничтожили группу россиян на Курском направлении у границы Украины и взяли пленника. Спецназовцы показали видео работы.

Шесть операторов шестого полка "Рейнджер" совершили налет на группу противника, пытавшуюся штурмовать позиции Сил обороны в Сумской области. Они предложили вражеским войскам сдаться, гарантируя им сохранение жизни, медицинскую помощь, а также еду и воду.

Однако оккупанты отказались.

После этого бойцы ССО приступили к специальным действиям и с восходом Солнца быстро выполнили задачу. В результате боя были уничтожены четверо российских солдат, еще одного заставили сдаться в плен.