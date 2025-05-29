Спецпризначенці показали, як взяли "Ярого", що розстріляв полонених ТрО на Курщині – відео

Розплата завжди буде, запевняють у ССО. Спецпризначенці вистежили групу росіян, причетних до розстрілу беззбройних воїнів ЗСУ

"Ярий" (Скриншот з відео ССО)

Сили спеціальних операцій Збройних Сил України показали, як взяли в полон групу росіян, один із яких розстріляв беззбройних українських бійців у Курській області. Інших причетних до воєнного злочину спецпризначенці ліквідували.

28 травня Служба безпеки України повідомила, що оголошено підозру полоненому військовому РФ, який стратив двох воїнів ЗСУ поблизу села Гуєво Суджанського району Курської області.

У ССО розповіли деталі цієї історії.

У січні 2025-го оператори ССО з дрона побачили, як троє морських піхотинців із 40 бригади ЗС РФ стратили бійців територіальної оборони.

"Було вирішено вистежити цю ворожу групу. Під час чітко спланованої операції воїни ССО у бою знищили двох ворогів та ще трьох захопили в полон. На первинному допиті двоє з них розповіли, що третій полонений з позивним "Ярий" разом з двома знищеними ворогами брав безпосередню участь у страті українських захисників", – повідомили у ССО.

"Ярий" намагався приховати факт злочину, але слідчі та військові контррозвідники СБУ зібрали докази.

ССО оприлюднили відео 18+, на якому показано ліквідованих загарбників, а також розповіді полонених, зокрема "Ярого".

Один із полонених сказав, що 10 січня "повз проходили" двоє українських військових. Росіяни помітили їх, наказали покласти зброю і підняти руки догори.

За словами іншого росіянина, у цей час він зв’язався рацією з командиром – і той дав наказ відкрити вогонь по українцях. Українські воїни вже були без зброї.

Почувши цю команду з рації, українські бійці намагалися втекти, проте по них почали стріляти. За словами полонених оповідачів, стріляли "Лєбєдь" (ССО ліквідували його і показали тіло в посадці), "Бум" (теж вбито), "Бєлий" (третій ліквідований) і "Ярий" (взято в полон).

Фото: ССО

Фото: ССО

Фото: ССО

Фото: ССО