ГУР зафіксувало понад 150 випадків страт росіянами українських військовополонених

У розвідці констатували, що кількість страт на полі бою зростає

Російський загарбник (Фото: ресурс окупантів)

Воєнна розвідка зафіксувала понад 150 випадків страт українських оборонців, які потрапили в полон до росіян. Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони.

У ГУР констатували, що кількість страт на полі бою зростає: у багатьох випадках зафіксовано прямі накази вбивати полонених. Ці злочини – не поодинокі випадки, а частина цілеспрямованої політики з боку керівництва Росії.

У розвідці наголосили, що цю тенденцію підтверджує і Незалежна міжнародна комісія Організації Об’єднаних Націй з розслідування ситуації в Україні. У своїй доповіді від 19 березня 2025 року комісія зафіксувала зростання кількості випадків, коли російські військові цілеспрямовано вбивали або калічили українських бійців, які здалися або намагалися здатися в полон.

"Кілька російських дезертирів підтвердили, що отримували наказ не брати полонених, а вбивати їх. Один із них навів слова заступника командира бригади: "Полонені не потрібні – розстрілюйте на місці", – йдеться в документі, який цитує ГУР.

Спеціальний доповідач ООН з питань позасудових страт доктор Морріс Тідбол-Бінц в ефірі CNN підтвердив, що страти не відбувалися б у такій кількості та з такою частотою без наказу або згоди від найвищого військового командування.