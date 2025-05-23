Прокуратура розслідує вбивство 268 українських полонених військовими РФ

За даними прокуратури, кількість ймовірних страт військових ЗСУ з 2022 року зросла

Юрій Бєлоусов (Фото: скриншот CNN)

Офіс генерального прокурора повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення відкрив 75 кримінальних проваджень за фактами вбивства 268 українських військовополонених російськими військовими. Кількість страчених військових ЗСУ збільшилася через накази керівництва РФ вбивати військовополонених.

За словами керівника Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора Юрія Бєлоусова, кількість ймовірних страт українських військовополонених зростає з кожним роком.

Так, у 2022 та 2023 роках було зареєстровано по вісім кримінальних проваджень за фактами вбивства 57 та 11 українських військовополонених відповідно.

У 2024 році було відкрито 39 кримінальних проваджень за фактами вбивства 149 українських полонених.

З початку 2025 року зареєстровано 20 кримінальних проваджень за фактами вбивства 51 українського полоненого.

За даними Бєлоусова, збільшення кількості страт пов’язано зі вказівками, наданими вищим політичним та військовим керівництвом РФ підлеглим.

Те, що російське командування віддає накази про страту українських військових, підтверджує також нещодавнє розслідування CNN.

Неназваний представник західної розвідки повідомив телеканалу, що має матеріали, які "підтверджують наявність директиви російського командування вбивати українських солдатів, які здалися або перебувають у процесі здачі".