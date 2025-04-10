Речник МЗС відреагував на відео розстрілу полонених: Російська армія – збіговисько дегенератів

Іноземне медіа з'ясувало, що росіяни видали відео розстрілу за взяття в полон живих воїнів ЗСУ

Георгій Тихий (Фото: facebook.com/heorhiitykhyi)

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий відреагував на відео APnews, на якому росіяни стратили чотирьох українських військовополонених. За його словами, страти стали системними, але кожна з них "вражає своєю жорстокістю".

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"Ці страти не тільки показують, що ми маємо справу зі звірами. Вони також демонструють, що російська армія – це збіговисько дегенератів. Їм бракує базової дисципліни, оскільки дисципліновані армії не страчують військовополонених — це суперечить військовій логіці", – заявив він.

Тихий підкреслив, що страта полонених є воєнним злочином і він має бути розслідуваний, зокрема, Міжнародним кримінальним судом. А всі винуватці мають понести відповідальність.

Він подякував The Associated Press за журналістську роботу, яка, за його словами, демонструє, як росіяни фабрикують відео, щоб приховати свої звірства.

"Ми не повинні дозволити їм уникнути відповідальності", – резюмував він.

10 квітня The Associated Press опублікувало відео, на якому видно, як чотири воїни Сил оборони здалися в полон російським загарбникам. За даними європейських чиновників, подія відбулася біля села П'ятихатки у Запорізькій області 13 березня 2025 року.

Українські військові під дулами автоматів вийшли зі зруйнованого будинку та лягли на траву обличчям донизу. Зазначається, що розстріл зняли два дрони – український та російський, але, як зазначається, версії сторін зовсім різні.

На відео з українського дрона видно, як солдати у російській військовій формі стріляють у спину кожному з чотирьох українців. Один чоловік залишився без голови. Кадри AP надали європейські військові чиновники.

Однак у пропагандистських каналах під цим же відео сказано, що окупанти нібито залишили полонених живими.

"В результаті роботи, зробленої нашими хлопцями, противник вирішив не бути вбитим і вийшов із піднятими руками", – написав один із кремлівських військкорів.

ОНОВЛЕНО. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що відправив листи до Міжнародного комітету червоного хреста та ООН, котрі мають зафіксувати цей злочин.

"Акцентую, що такі розстріли — це не поодинокий випадок, а системна політика РФ, яка заохочується на найвищому рівні! Тому необхідно не просто задокументувати такі випадки, а ретельно їх розслідувати та притягнути злочинців до відповідальності", – додав він.