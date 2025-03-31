Зеленський назвав цифру воєнних злочинів РФ без урахування ситуації в окупації

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

З початку повномасштабної війни Україна зафіксувала вже понад 183 000 злочинів, пов’язаних з російською агресією. Це без доступу до частини тимчасово окупованих територій, заявив президент Володимир Зеленський на Бучанському саміті 31 березня.

"Зафіксовано вже більш ніж 183 000 злочинів, пов’язаних з агресією Російської Федерації. І це без доступу до значної частини тимчасово окупованої території нашої держави – там іще тисячі, може, десятки тисяч, може, сотні тисяч злочинів і точно десятки тисяч втрат. Серед усього цього – тисячі надзвичайно жорстоких злочинів", – сказав він.

Йдеться, за словами президента, про страти полонених та цивільних, зґвалтування й катування.

"Будь ласка, пам’ятайте, що Буча – це не десь там в Україні, це те, що може статися в будь-якій європейській країні, якщо наша з вами єдність зараз не спрацює заради реальної відповідальності Росії за цю війну", – звернувся він до учасників саміту з-поміж європейських країн.

3 лютого 2025 року моніторингова місія ООН із прав людини в Україні повідомила, що з кінця серпня 2024 року зафіксувала 79 випадків страти українських військовополонених.

19 березня ООН назвала тортури та насильство щодо українців злочином проти людяності.

У МЗС відреагували на доповідь ООН щодо злочинів, які Росія вчиняє проти українців, і закликали міжнародну спільноту продовжити тиснути на РФ, щоб це припинити.