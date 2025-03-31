Зеленский назвал цифру военных преступлений РФ без учета ситуации в оккупации

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

С начала полномасштабной войны Украина зафиксировала уже более 183 000 преступлений, связанных с российской агрессией. Это без доступа к части временно оккупированных территорий, заявил президент Владимир Зеленский на Бучанском саммите 31 марта.

"Зафиксировано уже более 183 000 преступлений, связанных с агрессией Российской Федерации. И это без доступа к значительной части временно оккупированной территории нашего государства – там еще тысячи, может, десятки тысяч, может, сотни тысяч преступлений и точно десятки тысяч потерь. Среди всего этого – тысячи чрезвычайно жестоких преступлений", – сказал он.

Речь идет, по словам президента, о казнях пленных и гражданских, изнасиловании и пытках.

"Пожалуйста, помните, что Буча – это не где-то там в Украине, это то, что может произойти в любой европейской стране, если наше с вами единство сейчас не сработает ради реальной ответственности России за эту войну", – обратился он к участникам саммита из европейских стран.

3 февраля 2025 года мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине сообщила, что с конца августа 2024 года зафиксировала 79 случаев казни украинских военнопленных.

19 марта ООН назвала пытки и насилие в отношении украинцев преступлением против человечности.

В МИД отреагировали на доклад ООН о преступлениях, которые Россия совершает против украинцев, и призвали международное сообщество продолжить давить на РФ, чтобы это прекратить.