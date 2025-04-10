Спикер МИД отреагировал на видео расстрела пленных: Российская армия – сборище дегенератов

Зарубежное медиа выяснило, что россияне выдали видео расстрела за взятие в плен живых воинов ВСУ

Георгий Тихий (Фото: facebook.com/heorhiitykhyi)

Спикер министерства иностранных дел Георгий Тихий отреагировал на видео APnews, на котором россияне казнили четырех украинских военнопленных. По его словам, казни стали системными, но каждая из них "поражает своей жестокостью".

"Эти казни не только показывают, что мы имеем дело со зверями. Они также демонстрируют, что российская армия – это сборище дегенератов. Им не хватает базовой дисциплины, поскольку дисциплинированные армии не казнят военнопленных – это противоречит военной логике", – заявил он.

Тихий подчеркнул, что казнь пленных является военным преступлением и оно должно быть расследовано, в частности, Международным уголовным судом. Все виновники должны понести ответственность.

Он поблагодарил The Associated Press за журналистскую работу, которая, по его словам, демонстрирует, как россияне фабрикуют видео, чтобы скрыть свои зверства.

"Мы не должны позволить им избежать ответственности", – резюмировал он.

10 апреля The Associated Press опубликовало видео, на котором видно, как четыре воина Сил обороны сдались в плен российским захватчикам. По данным европейских чиновников, события произошли у села Пятихатки в Запорожской области 13 марта 2025 года.

Украинские военные под дулами автоматов вышли из разрушенного дома и легли на траву лицом вниз. Расстрел сняли два дрона – украинский и российский, но, как отмечается, версии сторон совершенно разные.

На видео с украинского дрона видно, как солдаты в российской военной форме стреляют в спину каждому из четырех украинцев. Один мужчина остался без головы. Кадры AP предоставили европейские военные чиновники.

Однако в пропагандистских каналах под этим же видео сказано, что оккупанты якобы оставили пленных в живых.

"В результате работы, проделанной нашими ребятами, противник решил не быть убитым и вышел с поднятыми руками", – написал один из кремлевских военкоров.

ОБНОВЛЕНО. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что отправил письма Международному комитету красного креста и ООН, которые должны зафиксировать это преступление.

"Акцентирую, что такие расстрелы — это не единичный случай, а поощряющаяся на самом высоком уровне системная политика РФ! Поэтому необходимо не просто задокументировать такие случаи, а тщательно их расследовать и привлечь преступников к ответственности", – добавил он.