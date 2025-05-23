Росіяни розстріляли двох військовополонених на Покровському напрямку

Російський загарбник (Фото: ресурс окупантів)

Розпочато розслідування за фактом розстрілу окупантами ще двох військовополонених у Донецькій області. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За інформацією ОГП, зранку в четвер, 22 травня, окупанти здійснили штурм позицій Сил оборони неподалік селища Удачне Покровського району, де виконували бойові завдання четверо українських військовослужбовців.

Під час наступу окупанти захопили у полон двох захисників, після чого розстріляли їх у лісосмузі з автоматів. Доля інших військових наразі невідома.

У прокуратурі нагадали, що умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Наразі проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин події та осіб, причетних до скоєння вказаного злочину.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що негайно надіслав листи до Організації Об’єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Фото: ОГП