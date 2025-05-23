Россияне расстреляли двух военнопленных на Покровском направлении

Украинских защитников казнили 22 мая недалеко от поселка Удачное

Российский захватчик (Фото: ресурс оккупантов)

Начато расследование по факту расстрела оккупантами еще двух военнопленных в Донецкой области. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

По информации ОГП, утром в четверг, 22 мая, оккупанты совершили штурм позиций Сил обороны неподалеку от поселка Удачное Покровского района, где выполняли боевые задания четверо украинских военнослужащих.

Во время наступления оккупанты захватили в плен двух защитников, после чего расстреляли их в лесополосе из автоматов. Судьба остальных военных пока неизвестна.

В прокуратуре напомнили, что умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к совершению указанного преступления.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что немедленно направил письма Организации Объединенных Наций и Международному комитету Красного Креста.

Фото: ОГП