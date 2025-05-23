Россияне расстреляли двух военнопленных на Покровском направлении
Начато расследование по факту расстрела оккупантами еще двух военнопленных в Донецкой области. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.
По информации ОГП, утром в четверг, 22 мая, оккупанты совершили штурм позиций Сил обороны неподалеку от поселка Удачное Покровского района, где выполняли боевые задания четверо украинских военнослужащих.
Во время наступления оккупанты захватили в плен двух защитников, после чего расстреляли их в лесополосе из автоматов. Судьба остальных военных пока неизвестна.
В прокуратуре напомнили, что умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к совершению указанного преступления.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что немедленно направил письма Организации Объединенных Наций и Международному комитету Красного Креста.
- 6 мая 2025 года сообщалось, что российские оккупанты расстреляли трех пленных военнослужащих ВСУ в Донецкой области.
- С начала полномасштабного вторжения возбуждено 75 уголовных производств по фактам убийства 268 украинских военнопленных.