ГУР зафиксировало более 150 случаев казней россиянами украинских военнопленных

В разведке констатировали, что количество казней на поле боя растет

Российский захватчик (Фото: ресурс оккупантов)

Военная разведка зафиксировала более 150 случаев казней украинских защитников, попавших в плен к россиянам. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны.

В ГУР констатировали, что количество казней на поле боя растет: во многих случаях зафиксированы прямые приказы убивать пленных. Эти преступления – не редкие случаи, а часть целенаправленной политики со стороны руководства России.

В разведке подчеркнули, что эту тенденцию подтверждает и Независимая международная комиссия Организации Объединенных Наций по расследованию ситуации в Украине. В своем докладе от 19 марта 2025 года комиссия зафиксировала рост числа случаев, когда российские военные целенаправленно убивали или калечили украинских бойцов, сдавшихся или пытавшихся сдаться в плен.

"Несколько российских дезертиров подтвердили, что получали приказ не брать пленных, а убивать их. Один из них привел слова заместителя командира бригады: "Пленные не нужны – расстреливайте на месте", — говорится в цитированном ГУР документе.

Специальный докладчик ООН по внесудебным казням доктор Моррис Тидбол-Бинц в эфире CNN подтвердил, что казни не происходили бы с таким количеством и частотой без приказа или согласия с высшим военным командованием.