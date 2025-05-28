СБУ повідомила про підозру полоненому військовому РФ, який стратив двох українських бійців

Під час слідчих дій він намагався приховати факт свого злочину, стверджують в СБУ

Російський загарбник (Фото: ресурс окупантів)

В Україні підозру отримав російський військовослужбовець, який стратив двох українських військових, а згодом потрапив у полон. Про це повідомили Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, 9 січня цього року російський військовий разом з іншими поплічниками розстріляв двох полонених воїнів Збройних Сил України під час боїв на Курському напрямку. У прокуратурі уточнили, що це сталося поблизу села Гуєво Суджанського району Курської області.

Утім, через два дні після цього диверсійно-розвідувальну групу росіян знайшли й атакували українські воїни Сил спеціальних операцій. За результатами боєзіткнення ворожий підрозділ було частково знищено, а фігуранта взято у полон.

Підозрюваний – стрілець із 40 окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту Збройних сил Росії. Під час слідчих дій він намагався приховати факт свого злочину, але СБУ зібрала обґрунтовані докази його вини.

З’ясовано, що обидва українські військові потрапили у полон після бою з російською ДРГ, яка приховано наблизилась до передових позицій Сил оборони. Тимчасово захопивши бліндаж, військові РФ вивели полонених на відкриту місцевість і розстріляли їх у спину з автоматів.

Російському військовому інкримінують порушення законів і звичаїв війни, що спричинило загибель людей. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Фото: ОГП