СБУ сообщила о подозрении пленному военному РФ, который казнил двух украинских бойцов
В Украине подозрение получил российский военнослужащий, казнивший двух украинских военных, а впоследствии попавший в плен. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора.
По данным следствия, 9 января этого года российский военный вместе с другими приспешниками расстрелял двух пленных воинов Вооруженных Сил Украины во время боев на Курском направлении. В прокуратуре уточнили, что это произошло вблизи села Гуево Суджанского района Курской области.
Впрочем, через два дня после этого диверсионно-разведывательную группу россиян обнаружили и атаковали украинские воины Сил специальных операций. По результатам боестолкновения вражеское подразделение было частично уничтожено, а фигурант взят в плен.
Подозреваемый – стрелок из 40 отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Вооруженных сил России. В ходе следственных действий он пытался скрыть факт своего преступления, но СБУ собрала обоснованные доказательства его вины.
Выяснено, что оба украинских военных попали в плен после боя с российской ДРГ, которая скрыто приблизилась к передовым позициям Сил обороны. Временно захватив блиндаж, военные РФ вывели пленных на открытую местность и расстреляли их в спину из автоматов.
Российскому военному инкриминируют нарушение законов и обычаев войны, повлекшее гибель людей. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
- С начала полномасштабного вторжения возбуждено 75 уголовных производств по фактам убийства 268 украинских военнопленных.
- По состоянию на 24 мая ГУР зафиксировало более 150 случаев казней украинских защитников, попавших в плен к россиянам.