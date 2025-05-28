СБУ сообщила о подозрении пленному военному РФ, который казнил двух украинских бойцов

В ходе следственных действий он пытался скрыть факт своего преступления, утверждают в СБУ

Российский захватчик (Фото: ресурс оккупантов)

В Украине подозрение получил российский военнослужащий, казнивший двух украинских военных, а впоследствии попавший в плен. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора.

По данным следствия, 9 января этого года российский военный вместе с другими приспешниками расстрелял двух пленных воинов Вооруженных Сил Украины во время боев на Курском направлении. В прокуратуре уточнили, что это произошло вблизи села Гуево Суджанского района Курской области.

Впрочем, через два дня после этого диверсионно-разведывательную группу россиян обнаружили и атаковали украинские воины Сил специальных операций. По результатам боестолкновения вражеское подразделение было частично уничтожено, а фигурант взят в плен.

Подозреваемый – стрелок из 40 отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Вооруженных сил России. В ходе следственных действий он пытался скрыть факт своего преступления, но СБУ собрала обоснованные доказательства его вины.

Выяснено, что оба украинских военных попали в плен после боя с российской ДРГ, которая скрыто приблизилась к передовым позициям Сил обороны. Временно захватив блиндаж, военные РФ вывели пленных на открытую местность и расстреляли их в спину из автоматов.

Российскому военному инкриминируют нарушение законов и обычаев войны, повлекшее гибель людей. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Фото: ОГП