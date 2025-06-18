ГУР: В Бердянске застрелили коллаборанта Грицая, работавшего в оккупационной мэрии – фото

Еще в 2022 году Грицаю было сообщено о подозрении в государственной измене

Иллюстративное фото: ГУР

Во временно оккупированном Бердянске застрелен Михаил Грицай, подозреваемый в государственной измене из-за сотрудничества со страной-агрессором, сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.

Грицай родом из Полтавской области. Проживал в Бердянске, где возглавлял центр партии "Социалистическая Украина". Он не раз баллотировался в депутаты Верховной Рады.

После оккупации города в 2022 году добровольно пошел на сотрудничество с российскими захватчиками и получил должность в оккупационной администрации. Он временно выполнял обязанности так называемого городского головы и одновременно заместителя по инфраструктуре, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу.

"Де-факто дерибанил государственную собственность в оккупированном Бердянске в интересах московитов", – заявили в разведке.

Грицаю заочно сообщено о подозрении в государственной измене в уголовном производстве, открытом в апреле 2022 года.

Также, по данным ГУР, Грицай был причастен к военным преступлениям.

"Терроризировал население оккупированного города, выдавал московитам проукраинских граждан, участвовал в организации застенков на территории Бердянска", – заявили в ГУР.

В разведке напомнили, что за "каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие".

ДОПОЛНЕНО В 18:43. Как сообщил собеседник LIGA.net в ГУР, Грицай был ликвидирован в результате спецоперации разведки с помощью пистолета Макарова с глушителем.

"Подобных целей – коллаборантов, приспешников врага – на временно оккупированных территориях Украины мы имеем еще достаточно. Обязательно придем к каждому и прекратим их преступную деятельность любым способом: с глушителем и без, тихо и громко, но всегда – эффективно", – отметил собеседник LIGA.net.