ГУР: В Бердянске застрелили коллаборанта Грицая, работавшего в оккупационной мэрии – фото

ГУР: В Бердянске застрелили коллаборанта Грицая, работавшего в оккупационной мэрии – фотодополнено
Во временно оккупированном Бердянске застрелен Михаил Грицай, подозреваемый в государственной измене из-за сотрудничества со страной-агрессором, сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.
Грицай родом из Полтавской области. Проживал в Бердянске, где возглавлял центр партии "Социалистическая Украина". Он не раз баллотировался в депутаты Верховной Рады.
После оккупации города в 2022 году добровольно пошел на сотрудничество с российскими захватчиками и получил должность в оккупационной администрации. Он временно выполнял обязанности так называемого городского головы и одновременно заместителя по инфраструктуре, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу.
"Де-факто дерибанил государственную собственность в оккупированном Бердянске в интересах московитов", – заявили в разведке.
Грицаю заочно сообщено о подозрении в государственной измене в уголовном производстве, открытом в апреле 2022 года.
Также, по данным ГУР, Грицай был причастен к военным преступлениям.
"Терроризировал население оккупированного города, выдавал московитам проукраинских граждан, участвовал в организации застенков на территории Бердянска", – заявили в ГУР.
В разведке напомнили, что за "каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие".
ДОПОЛНЕНО В 18:43. Как сообщил собеседник LIGA.net в ГУР, Грицай был ликвидирован в результате спецоперации разведки с помощью пистолета Макарова с глушителем.
"Подобных целей – коллаборантов, приспешников врага – на временно оккупированных территориях Украины мы имеем еще достаточно. Обязательно придем к каждому и прекратим их преступную деятельность любым способом: с глушителем и без, тихо и громко, но всегда – эффективно", – отметил собеседник LIGA.net.
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