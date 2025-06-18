ГУР: У Бердянську застрелили колаборанта Грицая, що працював в окупаційній мерії – фото

Ще у 2022 році Грицаю було повідомлено про підозру у державній зраді

Ілюстративне фото: ГУР

У тимчасово окупованому Бердянську застрелено Михайла Грицая, який підозрюється у державній зраді через співпрацю із країною-агресоркою, повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Грицай родом із Полтавщини. Проживав у Бердянську, де очолював осередок партії "Соціалістична Україна". Він неодноразово балотувався в депутати Верховної Ради.

Після окупації міста у 2022 році добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками та отримав посаду в окупаційній адміністрації. Він тимчасово виконував обов'язки так званого міського голови та одночасно заступника з питань інфраструктури, житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу.

"Де-факто дерибанив державну власність в окупованому Бердянську в інтересах московитів", – заявили в розвідці.

Грицаю заочно повідомлено про підозру у державній зраді у кримінальному провадженні, відкритому у квітні 2022 року.

Також, за даними ГУР, Грицай був причетний до воєнних злочинів.

"Тероризував населення окупованого міста, видавав московитам проукраїнських громадян, брав участь в організації катівень на території Бердянська", – заявили в ГУР.

В розвідці нагадали, що за "кожний вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата".

ДОПОВНЕНО О 18:43. Як повідомив співрозмовник LIGA.net у ГУР, Грицая було ліквідовано в результаті спецоперації розвідки за допомогою пістолета Макарова із глушником.

"Подібних цілей – колаборантів, поплічників ворога – на тимчасово окупованих територіях України ми маємо ще вдосталь. Обовʼязково прийдемо до кожного і припинимо їхню злочинну діяльність у будь-який спосіб: з глушником і без, тихо і гучно, але завжди – ефективно", – зазначив співбесідник LIGA.net.