Україна уразила завод із виробництва дронів у Татарстані – Генштаб

Ілюстративне фото: ЗСУ

Українські захисники уразили одне з місць виробництва ударних безпілотників РФ у російському Татарстані, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Бойову роботу виконали підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Ціллю стали потужності з виробництва БпЛА у місті Єлабуга у Татарстані – цей об'єкт військово-промислового комплексу окупантів використовується для виготовлення, тестування та запуску ударних дронів по Україні, зокрема по енергетичній та цивільній інфраструктурі, наголосили в Генштабі.

"Підтверджено, що засоби ураження досягли району цілі. Результати уточнюються", – додали військові.

Відстань від Єлабуги до України – більш ніж 1000 кілометрів: