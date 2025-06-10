Росію атакували дрони. Вибухи пролунали в Татарстані, де, ймовірно, збирають дрони – відео

Татарстан (Фото: пропагандистські медіа)

У ніч на 10 червня Росія зазнала атаки безпілотників. Вибухи чули в Нижньокамську та Єлабузі, що в Татарстані. Там нібито розташовано завод з виробництва "шахедів", повідомляють російські пропагандистські медіа.

Telegram-канал Astra з посиланням на місцевих жителів повідомив, що спершу вибухи чули в Нижньокамську. Згодом безпілотники помітили в Єлабузі, Саратові та Твері.

Як повідомив Telegram-каналу Mash, покликаючись на слова очевидців, безпілотники летіли у бік півночі Татарстану – там є заводи, які, ймовірно, виробляють дрони.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко також повідомив про атаку дронів. За його словами, один безпілотник нібито збили над Тосненським районом.

"У ряді районів введені обмеження мобільного зв'язку та інтернету", – додав він.

Представник Росавіації Артем Кореняко заявляв, що запроваджувались обмеження на приймання і випуск повітряних суден в аеропорту Нижньокамська, у Пулково в Петербурзі та в усіх аеропортах Москви.

Натомість російське Міністерство оборони заявило, що за ніч над регіонами Росії нібито знищили 102 українських БпЛА.

Повідомляють, що нібито 46 дронів збили над Брянською областю, 20 – над Бєлгородською, девʼять – над Воронезькою областю, по чотири – над Калузькою областю та Республікою Татарстан, три – над Московським регіоном, по два – над Ленінградською, Орловською та Курською областями, один – над Смоленською областю.

Також нібито девʼять БпЛА збили над тимчасово окупованим Кримом.