РФ атаковали дроны. Взрывы раздались в Татарстане, где, вероятно, собирают дроны – видео

Татарстан (Фото: пропагандистские медиа)

В ночь на 10 июня Россия подверглась атаке беспилотников. Взрывы слышали в Нижнекамске и Елабуге, что в Татарстане. Там якобы находится завод по производству "шахедов", сообщают российские пропагандистские медиа.

Telegram-канал Astra со ссылкой на местных жителей сообщил, что сначала взрывы слышали в Нижнекамске. Впоследствии беспилотники заметили в Елабуге, Саратове и Твери.

Как сообщил Telegram-каналу Mash, ссылаясь на слова очевидцев, беспилотники летели в сторону севера Татарстана – там находятся заводы, вероятно, производящие дроны.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко также сообщил об атаке дронов. По его словам, один беспилотник якобы был сбит над Тосненским районом.

"В ряде районов введены ограничения мобильной связи и интернета", – добавил он.

Представитель Росавиации Артем Кореняко заявлял, что вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижнекамска, Пулково в Петербурге и во всех аэропортах Москвы.

Российское Министерство обороны заявило, что за ночь над регионами России якобы уничтожили 102 украинских БпЛА.

Сообщают, что якобы 46 дронов сбили над Брянской областью, 20 – над Белгородской, девять – над Воронежской областью, по четыре – над Калужской областью и Республикой Татарстан, три – над Московским регионом, по два – над Ленинградской, Орловской и Курской областями, один – над Смоленской областью.

Также якобы девять БпЛА сбили над временно оккупированным Крымом.