В Россию прилетел "ответ": горят нефтебаза, военный завод и аэродром – фото

Есть последствия в Саратовской, Тамбовской, Брянской, Белгородской, Московской и Рязанской областях

Последствия удара по нефтебазе в Энгельсе (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

В ночь на 6 июня беспилотники атаковали несколько российских областей, нанеся удары среди прочего по нефтебазе, военному заводу и аэродрому. Об этом сообщают пропагандистские ресурсы страны-агрессора.

В городе Энгельс, предварительно, в результате дронового удара горит нефтебаза. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтверждает факт попадания, но не называет объект.

"В результате атаки БпЛА произошло возгорание на одном из промышленных предприятий в Энгельсе. Предварительно пострадавших нет", – написал он.

Между тем у местных Telegram-каналов россиян появляется все больше убедительных видео и геолокационных фото, доказывающих, что горит именно нефтебаза.

Пожар на нефтебазе в Энгельсе (Фото: соцсети)

В городе Мичуринск Тамбовской области из-за атаки дронов возник пожар на военном заводе "Прогресс", занимающемся производством ракетной и авиационной техники. Движение по направлению к предприятию перекрыто.

Пожар на территории завода в Мичуринске (Фото: соцсети)

Также россияне сообщают о "громких взрывах" в районе брянского аэродрома. Российская военная пропаганда заявляет, что были поражены пусковые установки "Искандеров".

Детонация в районе брянского аэродрома (Фото: соцсети)

Детонация в районе брянского аэродрома (Фото: соцсети)

В Белгородской области произошел подрыв железнодорожных путей, в результате чего опрокинулся тепловоз. Это уже пятый подрыв за несколько дней.

Также есть попадания беспилотников в Рязани и Подмосковье, но последствия пока неизвестны.