В Россию прилетел "ответ": горят нефтебаза, военный завод и аэродром – фото
В ночь на 6 июня беспилотники атаковали несколько российских областей, нанеся удары среди прочего по нефтебазе, военному заводу и аэродрому. Об этом сообщают пропагандистские ресурсы страны-агрессора.
В городе Энгельс, предварительно, в результате дронового удара горит нефтебаза. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтверждает факт попадания, но не называет объект.
"В результате атаки БпЛА произошло возгорание на одном из промышленных предприятий в Энгельсе. Предварительно пострадавших нет", – написал он.
Между тем у местных Telegram-каналов россиян появляется все больше убедительных видео и геолокационных фото, доказывающих, что горит именно нефтебаза.
В городе Мичуринск Тамбовской области из-за атаки дронов возник пожар на военном заводе "Прогресс", занимающемся производством ракетной и авиационной техники. Движение по направлению к предприятию перекрыто.
Также россияне сообщают о "громких взрывах" в районе брянского аэродрома. Российская военная пропаганда заявляет, что были поражены пусковые установки "Искандеров".
В Белгородской области произошел подрыв железнодорожных путей, в результате чего опрокинулся тепловоз. Это уже пятый подрыв за несколько дней.
Также есть попадания беспилотников в Рязани и Подмосковье, но последствия пока неизвестны.
- В ночь на 6 июня под массированной ракетно-дроновой атакой оказался ряд областей Украины. В Киеве погибли четыре человека, еще десятки – пострадали.
- Есть последствия и в трех районах Киевской области, а также повреждение путей железной дороги.
- Досталось также Тернопольской, Львовской, Хмельницкой областям и Луцку.