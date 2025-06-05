Трамп снова сказал, что у Путина "нет другого выбора", как ответить на "Паутину"

Но президент США говорит, что призвал Путина не делать этого

Дональд Трамп и Фридрих Мерц (Фото: CHRIS KLEPONIS/EPA)

Президент США Дональд Трамп снова поделился впечатлениями от разговора с российским диктатором Владимиром Путиным и предупредил, что тот будет мстить за украинские атаки по российской территории. Трамп добавил, что призвал Путина удержаться. Об этом президент США рассказал во время совместного брифинга с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме.

"Знаете, он атаковал, и они атаковали достаточно жестко. Они зашли глубоко в Россию, и он действительно сказал мне, что у него нет другого выбора, кроме как атаковать в ответ, и это, вероятно, будет неприятно", – сказал он.

Ранее Трамп уже пересказывал этот отрывок из беседы с российским диктатором, но не давал ему оценок. В этот раз он добавил, что ему это "не нравится".

"Я сказал, не делайте этого. Вы не должны этого делать", – сказал Трамп.

Впрочем, по его мнению, остановить войну не просто, ведь существует много ненависти. Поэтому президент США считает, что "некоторые боевые действия" будут продолжены.