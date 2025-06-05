Трамп снова сказал, что у Путина "нет другого выбора", как ответить на "Паутину"
Президент США Дональд Трамп снова поделился впечатлениями от разговора с российским диктатором Владимиром Путиным и предупредил, что тот будет мстить за украинские атаки по российской территории. Трамп добавил, что призвал Путина удержаться. Об этом президент США рассказал во время совместного брифинга с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме.
"Знаете, он атаковал, и они атаковали достаточно жестко. Они зашли глубоко в Россию, и он действительно сказал мне, что у него нет другого выбора, кроме как атаковать в ответ, и это, вероятно, будет неприятно", – сказал он.
Ранее Трамп уже пересказывал этот отрывок из беседы с российским диктатором, но не давал ему оценок. В этот раз он добавил, что ему это "не нравится".
"Я сказал, не делайте этого. Вы не должны этого делать", – сказал Трамп.
Впрочем, по его мнению, остановить войну не просто, ведь существует много ненависти. Поэтому президент США считает, что "некоторые боевые действия" будут продолжены.
- 5 июня Мерц находился со своим первым визитом в США в должности канцлера. В частности он планировал поговорить с Трампом о способах прекращения российско-украинской войны.
- Во время встречи с Мерцом Трамп заявил, что не является другом российскому диктатору Путину . В то же время он подчеркнул, что стоит на стороне Украины.