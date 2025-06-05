Мерц встретился с Трампом в Вашингтоне – видео

Фридрих Мерц (Фото: ЕРА)

Президент США Дональд Трамп встретил в Белом доме немецкого канцлера Фридриха Мерца, они обсудят российско-украинскую войну. Об этом сообщает Sky News.

Ранее журналисты DW писали, что среди вопросов, которые будут обсуждать Трамп и Мерц, будут война России против Украины, ответ НАТО на внешние угрозы, а также таможенные конфликты между Европой и США.

Канцлер Германии подчеркнул, что во время своего визита в Вашингтон он не будет "просить", а твердо защищать интересы Европы.

Кроме того, по данным пресс-секретаря правительства ФРГ, Мерц будет настаивать на "справедливом прекращении огня" в Украине во время своей первой личной встречи с Трампом.

Da isser – Merz bei Trump – Die Ankunft pic.twitter.com/2UVbEwbZ22 — Mathias_M (@matze2001) Июнь 5, 2025

22 мая Мерц во время визита в Литву назвал четыре основных аспекта, которые должны придерживаться западные лидеры в поддержке Украины на фоне переговоров о мире.

31 мая сообщалось, что Мерц отправится в Вашингтон на свою первую встречу с Трампом.