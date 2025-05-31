Мерц и Трамп впервые встретятся в Вашингтоне

Среди тем – война России против Украины, ситуация на Ближнем Востоке и пошлины

Фридрих Мерц (Фото: CLEMENS BILAN / EPA)

В четверг, 5 июня, немецкий канцлер Фридрих Мерц отправится в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом . Об этом сообщил спикер немецкого правительства Штефан Корнелиус, передает газета Spiegel.

Первая личная встреча двух политиков состоится в Белом доме.

Во время инаугурационного визита Мерц и Трамп, в частности, будут обсуждать войну России против Украины, ситуацию на Ближнем Востоке и торговую политику (пошлины).