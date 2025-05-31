Мерц и Трамп впервые встретятся в Вашингтоне
В четверг, 5 июня, немецкий канцлер Фридрих Мерц отправится в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом . Об этом сообщил спикер немецкого правительства Штефан Корнелиус, передает газета Spiegel.
Первая личная встреча двух политиков состоится в Белом доме.
Во время инаугурационного визита Мерц и Трамп, в частности, будут обсуждать войну России против Украины, ситуацию на Ближнем Востоке и торговую политику (пошлины).
- 29 мая Мерц отреагировал на слова вице-президента США Венса, который во время Мюнхенской конференции в феврале критиковал подход ЕС к свободе слова и спрашивал европейцев, что они защищают.
- В ответ германский канцлер заявил, что Европа готова бороться, если это будет необходимо, за свои основные ценности свободы и демократии.
- Также Мерц в своей речи сказал, что Европа не хочет эскалации тарифного спора с США, который повредит обеим сторонам.