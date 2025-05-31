Эрдоган после разговора с Зеленским призвал к прямому диалогу с Путиным в Стамбуле

Проведение переговоров на уровне глав государств после завершения встреч между делегациями будет полезно для мирного процесса, заявили в Анкаре

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: EPA)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским заявил, что следующим шагом на пути к миру должна стать встреча на уровне глав государств. Об этом сообщила пресс-служба администрации президента Турецкой Республики.

Эрдоган заявил, что проведение встреч на уровне глав государств после завершения встреч между делегациями будет полезно для мирного процесса и что, по его мнению, это следует сделать без лишних промедлений.

Он также отметил, что Турция будет продолжать работать над обеспечением справедливого и крепкого мира между Украиной и Россией.

Также Анкара выступает за продолжение переговоров, начатых в Стамбуле между делегациями двух стран, она также удовлетворена тем, что обмен пленными, о котором договорились на переговорах в Стамбуле, был осуществлен в сжатые сроки.

"Наш Президент заявил, что обсуждение возможного прекращения огня на втором раунде переговоров, запланированных на проведение в Стамбуле, проложит путь к миру, и что участие обеих стран во встрече с сильным составом делегаций важно для продолжения импульса, предоставленного на пути к миру", – говорится в заявлении пресс-службы.

30 мая президент Зеленский провел телефонный разговор с Эрдоганом, в ходе которого речь шла о переговорах Украины и России в Стамбуле. Обсуждали как результаты прошедшей встречи, так и планы по поводу последующих.