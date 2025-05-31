Эрдоган после разговора с Зеленским призвал к прямому диалогу с Путиным в Стамбуле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским заявил, что следующим шагом на пути к миру должна стать встреча на уровне глав государств. Об этом сообщила пресс-служба администрации президента Турецкой Республики.
Эрдоган заявил, что проведение встреч на уровне глав государств после завершения встреч между делегациями будет полезно для мирного процесса и что, по его мнению, это следует сделать без лишних промедлений.
Он также отметил, что Турция будет продолжать работать над обеспечением справедливого и крепкого мира между Украиной и Россией.
Также Анкара выступает за продолжение переговоров, начатых в Стамбуле между делегациями двух стран, она также удовлетворена тем, что обмен пленными, о котором договорились на переговорах в Стамбуле, был осуществлен в сжатые сроки.
"Наш Президент заявил, что обсуждение возможного прекращения огня на втором раунде переговоров, запланированных на проведение в Стамбуле, проложит путь к миру, и что участие обеих стран во встрече с сильным составом делегаций важно для продолжения импульса, предоставленного на пути к миру", – говорится в заявлении пресс-службы.
30 мая президент Зеленский провел телефонный разговор с Эрдоганом, в ходе которого речь шла о переговорах Украины и России в Стамбуле. Обсуждали как результаты прошедшей встречи, так и планы по поводу последующих.
- Глава МИД Турции надеется на встречу Эрдогана, Трампа, Путина и Зеленского по результатам переговоров в Стамбуле.
- Также Сибига отметил, что Украина хочет заблаговременно получить "меморандум" от России, чтобы следующая встреча в Стамбуле была содержательной.
- Кремль обещал представить "меморандум" со своим видением шагов к прекращению огня сразу после завершившегося 25 мая большого обмена пленными, но до сих пор этого не сделал. Между тем Киев уже передал Москве свой документ.
- 29 мая стало известно, что следующая встреча российской и украинской делегаций может пройти 2 июня в Стамбуле. Состав российской делегации не изменится.