Встреча Зеленского и Путина. Сибига: В Стамбуле договорились работать над ней
По результатам первой встречи в Стамбуле команды Украины и России договорились начать работать над предстоящей встречей президента Владимира Зеленского с диктатором Владимиром Путиным. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время пресс-конференции со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.
"[По результатам первой встречи в Стамбуле] было три договоренности, напомню: обмен военнопленными, обмен видениями по параметрам перемирия, а третья позиция, собственно, была – приступить к работе командам по формату, месту и таймингу предстоящей встречи на уровне президентов, то есть на уровне Зеленский-Путин", – рассказал чиновник.
По словам Сибиги, Киев будет приветствовать, если встреча Зеленского и Путина "пройдет в более расширенном формате", в том числе с участием главы Соединенных Штатов Дональда Трампа.
- Глава МИД Турции надеется на встречу Эрдогана, Трампа, Путина и Зеленского по результатам переговоров в Стамбуле .
- Также Сибига отметил, что Украина хочет заблаговременно получить "меморандум" от России, чтобы следующая встреча в Стамбуле была содержательной.
- Кремль обещал представить "меморандум" со своим видением шагов к прекращению огня сразу после завершившегося 25 мая большого обмена пленными, но до сих пор этого не сделал. Между тем Киев уже передал Москве свой документ.