Встреча Зеленского и Путина. Сибига: В Стамбуле договорились работать над ней

Андрей Сибига (Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

По результатам первой встречи в Стамбуле команды Украины и России договорились начать работать над предстоящей встречей президента Владимира Зеленского с диктатором Владимиром Путиным. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время пресс-конференции со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.

"[По результатам первой встречи в Стамбуле] было три договоренности, напомню: обмен военнопленными, обмен видениями по параметрам перемирия, а третья позиция, собственно, была – приступить к работе командам по формату, месту и таймингу предстоящей встречи на уровне президентов, то есть на уровне Зеленский-Путин", – рассказал чиновник.

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По словам Сибиги, Киев будет приветствовать, если встреча Зеленского и Путина "пройдет в более расширенном формате", в том числе с участием главы Соединенных Штатов Дональда Трампа.