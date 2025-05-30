Зустріч Зеленського та Путіна. Сибіга: У Стамбулі домовились працювати над нею

Україна вітатиме участь партнерів у заході, у тому числі Трампа

Андрій Сибіга (Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

За результатами першої зустрічі у Стамбулі команди України та Росії домовилися почати працювати над майбутньою зустріччю президента Володимира Зеленського з диктатором Володимиром Путіним. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час пресконференції зі своїм турецьким колегою Хаканом Фіданом.

"[За результатами першої зустрічі у Стамбулі] було три домовленості, нагадаю: обмін військовополоненими, обмін баченнями щодо параметрів перемир'я, а третя позиція, власне, була – приступити до роботи командам щодо формату, місця і таймінгу майбутньої зустрічі на рівні президентів, тобто на рівні Зеленський-Путін", – розповів український посадовець.

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За словами Сибіги, Київ вітатиме, якщо зустріч Зеленського та Путіна "відбудеться у більш розширеному форматі", у тому числі за участю очільника Сполучених Штатів Дональда Трампа.