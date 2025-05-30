Зустріч Зеленського та Путіна. Сибіга: У Стамбулі домовились працювати над нею
За результатами першої зустрічі у Стамбулі команди України та Росії домовилися почати працювати над майбутньою зустріччю президента Володимира Зеленського з диктатором Володимиром Путіним. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час пресконференції зі своїм турецьким колегою Хаканом Фіданом.
"[За результатами першої зустрічі у Стамбулі] було три домовленості, нагадаю: обмін військовополоненими, обмін баченнями щодо параметрів перемир'я, а третя позиція, власне, була – приступити до роботи командам щодо формату, місця і таймінгу майбутньої зустрічі на рівні президентів, тобто на рівні Зеленський-Путін", – розповів український посадовець.
За словами Сибіги, Київ вітатиме, якщо зустріч Зеленського та Путіна "відбудеться у більш розширеному форматі", у тому числі за участю очільника Сполучених Штатів Дональда Трампа.
- Глава МЗС Туреччини сподівається на зустріч Ердогана, Трампа, Путіна і Зеленського за результатами переговорів у Стамбулі.
- Також Сибіга зазначив, що Україна хоче завчасно отримати "меморандум" від Росії, аби наступна зустріч у Стамбулі була змістовною.
- Кремль обіцяв представити "меморандум" зі своїм баченням кроків до припинення вогню одразу після великого обміну полоненими, що завершився 25 травня, але донині цього не зробив. Тим часом Київ уже передав Москві свій документ.