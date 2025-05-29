Глава МИД Турции: Стамбул – "идеальный игрок" для переговоров Украины и России

Хакан Фидан (Фото: EPA/PAVEL BEDNYAKOV)

Турция – "идеальный игрок" для содействия переговорам между Россией и Украиной о прекращении войны. Об этом журналистам по пути в Киев заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, передает Anadolu Ajansı.

"Учитывая нынешние обстоятельства, сторонам необходимо место, где они могут встретиться лицом к лицу и сесть за стол переговоров. В этом отношении Турция на самом деле является идеальным игроком", – заявил Фидан.

Он отметил, что любой дипломатический успех зависит от готовности сторон к переговорам и достижению результатов. В качестве примера он привел обмен в формате 1000 на 1000, который назвал "важным шагом".

Еще один "важный шаг" – официальное письменное изложение позиции каждой стороны о прекращении огня и передача их друг другу. Так называемый "меморандум", который Россия, кстати, до сих пор не предоставила ни США, ни Украине.

Фидан призвал стороны официально объявить и представить свои позиции на переговорах.

Он также сообщил, что во время визита в Россию турецкая сторона в очередной раз отметила свои усилия по прекращению полномасштабной войны.

"Как большая региональная страна, мы не только пытались остановить войну с самого начала, но и внимательно следили за всеми ее измерениями. Мы поделились своими взглядами на то, какие реалистичные параметры могли бы сделать прекращение огня возможным", – заявил он.

Министр иностранных дел подтвердил, что встретится с Владимиром Зеленским и обсудит позицию Турции, как это сделал перед этим в России.

"Как я уже сказал, как только начнется переговорный процесс, мы увидим, что ситуация начинает приобретать более оптимистичные очертания. Обе стороны, в принципе, хотят прекращения огня", – отметил он.