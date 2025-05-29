Глава МЗС Туреччини: Стамбул – "ідеальний гравець" для переговорів України та Росії

Хакан Фідан (Фото: EPA/PAVEL BEDNYAKOV)

Туреччина – "ідеальний гравець" для сприяння переговорам між Росією та Україною щодо припинення війни. Про це журналістам на шляху до Києва заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, передає Anadolu Ajansı.

"З огляду на нинішні обставини, сторонам необхідне місце, де вони можуть зустрітися віч-на-віч і сісти за стіл переговорів. З цього погляду Туреччина насправді є ідеальним гравцем", – заявив Фідан.

Він зазначив, що будь-який дипломатичний успіх залежить від готовності сторін до переговорів та досягнення результатів. Наприклад, він навів обмін у форматі 1000 на 1000, який назвав "важливим кроком".

Ще один "важливий крок" – офіційний письмовий виклад позиції кожної сторони про припинення вогню та передання їх один одному. Так званий "меморандум", який Росія, до речі, досі не надала ані США, ані Україні.

Фідан закликав сторони офіційно оголосити та подати свої позиції на переговорах.

Він також повідомив, що під час візиту до Росії турецька сторона вкотре наголосила на своїх зусиллях щодо припинення повномасштабної війни.

"Як велика регіональна країна ми не лише намагалися зупинити війну від самого початку, а й уважно стежили за всіма її вимірами. Ми поділилися своїми поглядами на те, які реалістичні параметри могли б зробити припинення вогню можливим", – заявив він.

Міністр закордонних справ підтвердив, що зустрінеться з Володимиром Зеленським та обговорить позицію Туреччини, як зробив це перед цим у Росії.

"Як я вже сказав, щойно почнеться переговорний процес, ми побачимо, що ситуація починає набувати оптимістичніших обрисів. Обидві сторони, в принципі, хочуть припинення вогню", – зазначив він.