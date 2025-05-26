Глава МЗС Туреччини зустрівся з Мединським у Москві. Очікується розмова з Путіним
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан з 26 травня перебуває з робочим візитом у Москві. Зовнішньополітичне відомство країни повідомило, що він вже зустрівся з очільником переговорної делегації РФ у Стамбулі Володимиром Мединським.
"Наш міністр Хакан Фідан зустрівся у Москві з радником президента Російської Федерації Володимиром Мединським", – йдеться у повідомленні.
Деталей цієї зустрічі ані сам Фідан, ані МЗС Туреччини не повідомили. Водночас за даними російських пропагандистських медіа, головною темою обговорення є російсько-українська війна.
Напередодні джерела Bloomberg повідомляли, що Фідан також має зустрітися зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим, щоб ще раз наголосити на зацікавленості Туреччини в "досягненні справедливого і тривалого миру в російсько-українській війні".
Вже у понеділок, 26 травня, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що глава МЗС Туреччини зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним.
"Путін у понеділок прийме міністра закордонних справ Туреччини. Путін та Фідан обговорять також український сюжет", – сказав він.
- 16 травня Україна та Росія провели переговори у Стамбулі – єдиною реальною домовленістю після зустрічі став великий обмін полоненими.
- Перший заступник міністра закордонних справ Кислиця підтвердив, що під час переговорів у Стамбулі росіяни дійсно вимагали від України поступитися чотирма областями й погрожували окупувати більше, якщо Київ не погодиться на це.
- За словами дипломата, керівник російської делегації Мединський традиційно заперечував існування українців і казав, що на війні "русские убивают русских".