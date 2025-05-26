Глава МЗС Туреччини зустрівся з Мединським у Москві. Очікується розмова з Путіним

За словами прессекретаря Кремля Пєскова, під час зустрічі Фідан та Путін обговорять російсько-українську війну

Володимир Мединський та Хакан Фідан (Фото: МЗС Туреччини)

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан з 26 травня перебуває з робочим візитом у Москві. Зовнішньополітичне відомство країни повідомило, що він вже зустрівся з очільником переговорної делегації РФ у Стамбулі Володимиром Мединським.

"Наш міністр Хакан Фідан зустрівся у Москві з радником президента Російської Федерації Володимиром Мединським", – йдеться у повідомленні.

Деталей цієї зустрічі ані сам Фідан, ані МЗС Туреччини не повідомили. Водночас за даними російських пропагандистських медіа, головною темою обговорення є російсько-українська війна.

Напередодні джерела Bloomberg повідомляли, що Фідан також має зустрітися зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим, щоб ще раз наголосити на зацікавленості Туреччини в "досягненні справедливого і тривалого миру в російсько-українській війні".

Вже у понеділок, 26 травня, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що глава МЗС Туреччини зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Путін у понеділок прийме міністра закордонних справ Туреччини. Путін та Фідан обговорять також український сюжет", – сказав він.