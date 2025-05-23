У Кремлі виправдали війну "існуванням СРСР", у МЗС відповіли згадкою про туалетний папір

Радник Путіна виправдав вторгнення російських військ в Україну нібито юридичним існуванням СРСР у 2025 році. Георгій Тихий відповів

Георгій Тихий (Фото: МЗС)

Радник російського диктатора Антон Кобяков заявив, що Радянський Союз нібито продовжує існувати, а отже, вторгнення окупаційних військ РФ до України є "внутрішнім процесом". Речник українського Міністерства закордонних справ Георгій Тихий відповів.

На думку Кобякова, СРСР може продовжувати існувати з юридичного погляду, оскільки його розпад 1991 року нібито "не відповідав встановленій процедурі".

Своєю чергою Тихий наголосив, що Радянський Союз розпався – "на щастя й назавжди". Він закликав російську сторону забути про "радянську ностальгічну маячню".

"Замість того, щоб пропонувати безглузді юридичні фантазії, у застарілих умів, що застрягли в радянському минулому, слід запитати, якою маркою туалетного паперу користувалися їхні родини за часів СРСР. Вони не зможуть відповісти, бо його не було", – додав речник українського зовнішньополітичного відомства.

22 травня 2025 року диктатор РФ Путін оголосив про створення "буферної зони" уздовж кордону з Україною. У ЦПД зазначили, що таким чином він демонструє, що не хоче припиняти вогонь.

Тихий заявив, що так звана "буферна зона" може бути тільки на території Росії. Саме для цього Україна й розпочала Курську операцію, що триває досі.