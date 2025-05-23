Советник Путина оправдал вторжение российских войск в Украину якобы юридическим существованием СССР в 2025 году. Георгий Тихий ответил

Георгий Тихий (Фото: МИД)

Советник российского диктатора Антон Кобяков заявил, что Советский Союз якобы продолжает существовать, а следовательно, вторжение оккупационных войск РФ в Украину является "внутренним процессом". Спикер украинского Министерства иностранных дел Георгий Тихий ответил.

По мнению Кобякова, СССР может продолжать существовать с юридической точки зрения, поскольку его распад 1991 якобы "не соответствовал установленной процедуре".

В свою очередь Тихий подчеркнул, что Советский Союз распался – "к счастью и навсегда". Он призвал российскую сторону забыть о "советском ностальгическом бреде".

"Вместо того, чтобы предлагать бессмысленные юридические фантазии, у устаревших умов, застрявших в советском прошлом, следует спросить, какой маркой туалетной бумаги пользовались их семьи во времена СССР. Они не смогут ответить, потому что ее не было", – добавил представитель украинского внешнеполитического ведомства.

22 мая 2025 года диктатор РФ Путин объявил о создании "буферной зоны" вдоль границы с Украиной. В ЦПД отметили, что таким образом он демонстрирует, что не желает прекращать огонь.

Тихий заявил, что так называемая "буферная зона" может быть только на территории России. Именно для этого Украина и начала Курскую операцию, которая продолжается по сей день.