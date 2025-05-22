Путин объявил о создании "буферной зоны" вдоль границы с Украиной: что говорят в ЦПД
Российский диктатор Владимир Путин утверждает, что российская армия выполняет задачи по созданию "буферной зоны" вдоль границы с Украиной. Его цитируют пропагандистские государственные медиа РФ.
"Уже говорил, что было принято решение о создании необходимой буферной зоны безопасности вдоль границы", – сказал Путин.
По его словам, российские войска уже якобы работают над этой задачей. Детали о "буферной зоне" пропагандисты не сообщают.
Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко напомнил, что о "буферной зоне" Путин говорит уже не впервые.
"Год назад что-то не сложилось у него с этим, хотя тоже пугал. Сейчас просто демонстрирует, что не хочет прекращать огонь", – добавил он.
- 22 апреля 2025 Financial Times писало, что Путин якобы предложил остановить вторжение по нынешней линии фронта в рамках усилий по достижению мирного соглашения с Трампом.
- 10 мая президент Зеленский заявил, что Украине официально не предлагали ввести буферную зону и отвести войска от линии фронта в случае достижения перемирия, эта идея на сегодняшний день "не очень жива".
- 19 мая президент США Трамп провел телефонный разговор с диктатором РФ Путиным.
- После этого американский президент проинформировал Зеленского и европейских партнеров о результатах переговоров.