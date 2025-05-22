Путин объявил о создании "буферной зоны" вдоль границы с Украиной: что говорят в ЦПД

По словам российского диктатора, войска РФ уже якобы работают над созданием так называемой буферной зоны

Владимир Путин (Фото: ЕРА)

Российский диктатор Владимир Путин утверждает, что российская армия выполняет задачи по созданию "буферной зоны" вдоль границы с Украиной. Его цитируют пропагандистские государственные медиа РФ.

"Уже говорил, что было принято решение о создании необходимой буферной зоны безопасности вдоль границы", – сказал Путин.

По его словам, российские войска уже якобы работают над этой задачей. Детали о "буферной зоне" пропагандисты не сообщают.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко напомнил, что о "буферной зоне" Путин говорит уже не впервые.

"Год назад что-то не сложилось у него с этим, хотя тоже пугал. Сейчас просто демонстрирует, что не хочет прекращать огонь", – добавил он.