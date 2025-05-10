Украине не предлагали разводить войска на фронте и создавать буферную зону – Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Украине официально не предлагали ввести буферную зону и отвести войска от линии фронта в случае достижения перемирия, эта идея на сегодняшний день "не очень живая". Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве по результатам встречи "коалиции желающих".

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Журналистка спросила об идее спецпосланника президента США Кита Келлога, который заявлял, что в случае достижения прекращения огня Украина и Россия разведут войска на 15 км от линии фронта с обеих сторон. Чиновник утверждал, что Киев якобы согласился на такую демилитаризованную зону.

"Я соглашаюсь со своими друзьями [Эмманюэлем Макроном и Киром Стармером] насчет вопроса полного прекращения огня: сначала это, все остальное – потом. Потому что во всем остальном очень много деталей. Потому что вопрос, о котором вы говорите, о демилитаризованной зоне, буферной зоне, разведении войск – я слышал эти вопросы в медиа и от многих разных людей, многих разных разведок", – ответил Зеленский.

По словам президента, официально никто не предлагал Украине "ничего подобного". Однако глава государства добавил: "Ну как саперы – все ищут какие-то возможности какой-нибудь еще с нами эксперимент провести".

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По мнению Зеленского, на сегодняшний день такая идея "не очень живая", поскольку это зависит от формата мониторинга соблюдения перемирия. Также президент поставил под сомнение, почему войска нужно разводить именно на такое расстояние: "А почему 15 км? И с какой линии мы будем считать? С границы, с какой контактной линии?".

Он напомнил, что полномасштабное вторжение РФ началось из Беларуси, с территории этой страны летели ракеты. Глава государства спросил, нужно ли в таком случае делать демилитаризованную зону вглубь этого государства.

Он также спросил, почему войска должны разводить на 15 км с обеих сторон, а не глубже, если дальнобойная артиллерия способна бить на 40 км. Зеленский добавил, что сейчас "другая война", чем была во времена Минского процесса: "Сегодня дроны (FPV-шки и т.д.) летят 50-100 км. Это аналог артиллерии. Так что будем делать? Разводить по 100 км?".

Он спросил, что будет с Херсоном, если украинским защитникам придется из него отойти.

"Не будет наших войск в Херсоне – у нас не будет Херсона. Потому что мы знаем опыт после 2014 года: в момент, когда было перемирие, россияне и сепаратисты рыли постоянно [окопы] и шли – 100, 200, 300 метров ежедневно. Никто по ним не стрелял – они и рыли", – пояснил Зеленский, отметив, что линия боестолкновения во время заморозки боевых действий и на момент полномасштабного вторжения уже отличалась.

Глава государства привел пример Покровска в Донецкой области: "Сейчас тысячи человек погибли, чтобы защитить Покровск... А до Покровска пару километров [от линии фронта]. Что делать с такими моментами?".

Зеленский отметил: у Украины "нет иллюзий" о том, что со стороны России не будет нарушений прекращения огня, но если согласиться на буферную зону и отойти на 15 км, то "в таких городах, как Херсон, Харьков и Сумы – у всех будет якобы мир, а у них будет продолжаться война, потому что к ним будет залетать артиллерия".