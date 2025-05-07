Келлог заявил, что Украина согласилась на создание демилитаризированной зоны

Украинские войска якобы отступят на 15 км от линии фронта, РФ должна сделать то же самое

Кит Келлог (Фото: EPA)

Украина якобы согласилась на создание демилитаризованной зоны протяженностью 30 км для прекращения огня. Из них украинская сторона должна отступить на 15 км. Об этом сообщил специальный представитель американского президента по Украине Кит Келлог в эфире Fox News.

По его словам, демилитаризованная зона должна быть временной.

"Они [Украина] готовы на определенный период создать демилитаризованную зону. Они сказали: мы отходим на 15 км, и вы, россияне, тоже отходите на 15 км. То есть создается 30-километровая контролируемая зона", – сказал он.

Также Келлог сообщил, что в случае достижения 30-дневного всеобъемлющего перемирия у войны есть большие шансы завершиться, ведь после "прекращения боевых действий очень трудно снова начать конфликт".

Келлог уверен, что Россия не в состоянии выиграть начавшуюся войну.

"Если бы они могли, они были бы в Киеве. Но они не в Киеве. Они были бы в Одессе. Но они не в Одессе", – сказал он.