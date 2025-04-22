Путин предложил заморозить войну по линии фронта, но хочет за это уступок от США – FT

Официально об изменении позиции диктатора не сообщалось. Спикер Кремля назвал публикацию "фейком", а в Госдепе отказались комментировать

Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин предложил остановить войну по нынешней линии фронта в рамках усилий по достижению мирного соглашения с президентом США Дональдом Трампом. Однако Россия хочет уступок насчет украинского Крыма и вступления страны в НАТО, заявляет издание Financial Times со ссылкой на собственные информированные источники.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

По данным трех собеседников, 11 апреля Путин заявил спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу во время встречи в Санкт-Петербурге, что Москва может отказаться от своих претензий на территории четырех частично оккупированных областей Украины, находящихся под контролем Киева.

Источники добавили, что с тех пор Вашингтон выдвигал идеи о возможном урегулировании, включая признание США российским оккупированного украинского Крыма, а также признание фактического контроля РФ над оккупированными частями четырех областей Украины.

Собеседники медиа заявили, что Путин потенциально будет готов отказаться от требования о полном контроле РФ над четырьмя областями Украины – Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской – если США пойдут на "широкие геополитические уступки Москве", например, признают ее контроль над Крымом и запретят Украине вступать в НАТО.

FT отмечает, что новое предложение Путина является первым за три года полномасштабной войны сигналом диктатора, что Россия может отойти от своих максималистских требований для прекращения вторжения.

В то же время неназванные европейские чиновники, проинформированные об усилиях США по прекращению войны, предупредили FT, что Путин, вероятно, использует свою очевидную уступку в качестве приманки, чтобы заманить Трампа к принятию других российских требований и навязывания их Украине как свершившегося факта.

"На Киев сейчас оказывается большое давление, чтобы он отказался от некоторых вещей, чтобы Трамп мог заявить о своей победе", – рассказал один из собеседников.

По данным медиа, в рамках потенциального соглашения Украина обязуется не возвращать силой оккупированные территории, а РФ соглашается "остановить медленное продвижение своей армии".

Ранее Россия требовала нейтрального статуса Украины и отказа Киева от стремления вступить в НАТО, признания российским Крыма и четырех областей, ослабления западных санкций и сокращения сил НАТО в странах-членах, расположенных близко к России.

Официально об изменении позиции Путина не сообщалось. Пресс-секретарь Государственного департамента США Темми Брюс заявила, что ведомство не может комментировать "суть переговоров". Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил об этой в статье FT: "Сейчас публикуется много фейков, в том числе их публикуют и уважаемые издания, поэтому слушать надо только первоисточники".

19 апреля Bloomberg сообщал, что США могут признать Крым российским в рамках мирных переговоров с Украиной. Вероятная уступка может стать "последним сигналом", что Трамп хочет закрепить соглашение о прекращении огня.

21 апреля WSJ заявлял, что у Трампа ждут от Украины ответа на "идеи" США насчет Крыма и отказа от НАТО. В тот же день советник ОП Лещенко заявил, что заявления о признании Крыма российским звучали еще десять лет назад от Трампа, но юридически ничего не произошло.

22 апреля президент Зеленский сообщил, что заявления о признании Крыма российским – это не официальная позиция США, и Украина не получала таких сигналов на высоком уровне. Глава государства вновь подчеркнул, что Украина юридически не признает Крым российским.