Зеленский: США официально не предлагали деоккупацию и общий контроль над Запорожской АЭС
Украина не получала официальные предложения от США по выходу россиян из оккупированной Запорожской атомной станции и совместного использования объекта Киевом и Вашингтоном. Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время брифинга.
"Если американцы будут с нами и россияне выйдут, мы восстанавливаем это вместе [с США] и зарабатываем деньги на электричестве и т.д. – я думаю, что это нормально. Но я ни разу не слышал такое [предложение] официально... Таких месседжей [в медиа] и слухов много – официально ни разу не слышал предложения", – рассказал глава государства.
По его словам, Украина не против партнерства со Штатами по возобновлению работы какой-либо инфраструктуры или предприятия.
В то же время Зеленский напомнил, что Запорожская АЭС сейчас не работает, и не будет функционировать без Украины: "И Соединенных Штатов, при всем уважении, не хватит – нужен наш технический состав".
"Америка абсолютно технически, политически точно понимает, что если она пойдет в формат менеджмента этой станции, то пойдет только с нашими техническими работниками", – добавил президент.
Также он отметил, что в таком случае появятся вопросы доступа станции к воде, относительно инфраструктуры, жизни и безопасности сотрудников станции, возвращения из России их детей, статус оккупированного РФ Энергодара и т.д.
"Если эта станция сегодня конкретно под россиянами, а завтра может быть под американцами, [то] а все остальное? Что с людьми?", – заметил глава государства.
- В марте президент США Трамп заявлял, что его государство ведет переговоры с Украиной по поводу ее электростанций. Зеленский заявлял, что Украина не планирует приватизировать Запорожскую АЭС.
- Город Энергодар в Запорожской области и расположенная рядом с ним Запорожская АЭС оккупирована РФ с марта 2022 года. До оккупации Запорожская АЭС производила до 20% от всей электроэнергии в Украине.
- Все три года станция не отдает электроэнергию в сеть, и, по оценкам Министерства энергетики, для перезапуска всех шести энергоблоков Запорожской атомной электростанции после возвращения ее из оккупации понадобятся годы. Профильный министр заявлял, что даже один энергоблок будет сложно запустить с технической точки зрения.