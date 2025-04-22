Зеленский: США официально не предлагали деоккупацию и общий контроль над Запорожской АЭС

Президент отметил, что Украина не против партнерства со Штатами относительно возобновления работы какой-либо инфраструктуры или предприятия

Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Украина не получала официальные предложения от США по выходу россиян из оккупированной Запорожской атомной станции и совместного использования объекта Киевом и Вашингтоном. Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время брифинга.

"Если американцы будут с нами и россияне выйдут, мы восстанавливаем это вместе [с США] и зарабатываем деньги на электричестве и т.д. – я думаю, что это нормально. Но я ни разу не слышал такое [предложение] официально... Таких месседжей [в медиа] и слухов много – официально ни разу не слышал предложения", – рассказал глава государства.

По его словам, Украина не против партнерства со Штатами по возобновлению работы какой-либо инфраструктуры или предприятия.

В то же время Зеленский напомнил, что Запорожская АЭС сейчас не работает, и не будет функционировать без Украины: "И Соединенных Штатов, при всем уважении, не хватит – нужен наш технический состав".

"Америка абсолютно технически, политически точно понимает, что если она пойдет в формат менеджмента этой станции, то пойдет только с нашими техническими работниками", – добавил президент.

Также он отметил, что в таком случае появятся вопросы доступа станции к воде, относительно инфраструктуры, жизни и безопасности сотрудников станции, возвращения из России их детей, статус оккупированного РФ Энергодара и т.д.

"Если эта станция сегодня конкретно под россиянами, а завтра может быть под американцами, [то] а все остальное? Что с людьми?", – заметил глава государства.