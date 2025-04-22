Путін запропонував заморозити вторгнення по лінії фронту, але хоче за це поступок від США – FT

Офіційно про зміну позиції диктатора не повідомлялося. Речник Кремля назвав публікацію "фейком", а в Держдепі відмовились коментувати

Володимир Путін (Фото: EPA)

Російський диктатор Володимир Путін запропонував зупинити вторгнення по нинішній лінії фронту у межах зусиль з досягнення мирної угоди з президентом США Дональдом Трампом. Проте натомість Росія хоче поступок щодо українського Криму та вступу країни до НАТО, заявляє видання Financial Times з посиланням на власні поінформовані джерела.

За даними трьох співрозмовників, 11 квітня Путін заявив спецпосланцю президента США Стіву Віткоффу під час зустрічі у Санкт-Петербурзі, що Москва може відмовитися від своїх претензій на території чотирьох частково окупованих областей України, які перебувають під контролем Києва.

Джерела додали, що відтоді Вашингтон висував ідеї стосовно можливого врегулювання, включно з визнанням США російським окупованого українського Криму, а також визнання фактичного контролю РФ над окупованими частинами чотирьох областей України.

Співбесідники медіа заявили, що Путін потенційно буде готовий поступитися вимогою щодо повного контролю РФ над чотирма областями України – Донеччиною, Луганщино, Запоріжжям та Херсонщиною – якщо США підуть на "ширші геополітичні поступки Москві", наприклад, визнають її контроль над Кримом та заборонять Україні вступати до НАТО.

FT зазначає, що нова пропозиція Путіна є першим за три роки повномасштабної війни сигналом з боку диктатора, що Росія може відійти від своїх максималістських вимог для припинення вторгнення.

Водночас неназвані європейські чиновники, поінформовані про зусилля США з припинення війни, попередили FT, що Путін, ймовірно, використає свою очевидну поступку як приманку, аби заманити Трампа до прийняття інших російських вимог та нав'язування їх Україні як доконаного факту.

"На Київ зараз чиниться великий тиск, щоб він відмовився від деяких речей, аби Трамп міг заявити про [свою] перемогу", – розповів один зі співбесідників.

За даними медіа, у межах потенційної угоди Україна зобов'язується не повертати силою окуповані території, а РФ погоджується "зупинити повільне просування своєї армії".

Раніше Росія вимагала нейтральний статус України та відмову Києва від прагнення вступити до НАТО, визнання російським Криму та чотирьох областей, послаблення західних санкцій та скорочення сил НАТО у країнах-членах, розташованих близько до Росії.

Офіційно про зміну позиції Путіна не повідомлялось. Прессекретарка Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що відомство не може коментувати "суть переговорів". Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив про цю статтю FT: "Зараз публікується багато фейків, зокрема, їх публікують і шановані видання, тому слухати треба лише першоджерела".

19 квітня Bloomberg повідомляв, що США можуть визнати Крим російським у межах мирних переговорів з Україною. Ймовірна поступка може стати "останнім сигналом", що Трамп хоче закріпити угоду про припинення вогню.

21 квітня WSJ заявляв, що у Трампа чекають від України відповіді на "ідеї" США щодо Криму і відмови від НАТО. Того ж дня радник ОП Лещенко заявив, що заяви про визнання Криму російським лунали ще 10 років тому від Трампа, але юридично нічого не відбулося.

22 квітня президент Зеленський повідомив, що заяви про визнання Криму російським – це не офіційна позиція США, й Україна не отримувала таких сигналів на високому рівні. Голова держави знову наголосив, що Україна юридично не визнає Крим російським.