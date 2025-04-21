Лещенко о признании Крыма российским: Эти заявления звучали еще 10 лет назад

Сергей Лещенко (Фото: Андрей Гудзенко / LIGA.net)

США официально не заявляли, что могут рассмотреть вопрос признания Крыма российской территорией. Лидер США Дональд Трамп высказывался по этой теме еще 10 лет назад, но юридически это не было оформлено, сказал в телемарафоне советник главы Офиса президента Сергей Лещенко.

По его словам, все заявления о признании США оккупированного Крыма российской территорией – это утечки информации в прессу.

"У нас нет официально заявленной позиции никого из переговорщиков. У нас нет со стороны украинской переговорной команды никакого согласия на это... Все переговорщики, посещающие встречи либо в Саудовской Аравии, либо во Франции, четко говорят, что вопрос территориальной целостности Украины вообще не обсуждается", – сказал Лещенко.

Он отметил, что 10 лет назад, во время баллотирования на первый президентский срок, Трамп также обсуждал тему Крыма. Он говорил, что слышал о том, что жители Крыма якобы хотят быть в основном с Россией, а не с Украиной.

Также лидер США обещал рассмотреть вопрос о признании полуострова российским и снятия санкций с РФ.

"Эти заявления звучали еще 10 лет назад, но не имели никакого развития... Нам нужно защищать украинские интересы, а как оно там произойдет. Возможно, оно так же [будет], как 10 лет назад, без любых последствий, без признания", – подчеркнул Лещенко.

По его словам, подобные заявления – это особенность политической деятельности Трампа. Он выражает много разных тезисов, порой неприемлемых и противоречивых. Но если эти тезисы звучат, это еще не означает, что это произойдет, подчеркнул Лещенко.