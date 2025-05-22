Путін оголосив про створення "буферної зони" уздовж кордону з Україною: що кажуть у ЦПД

За словами російського диктатора, війська РФ вже нібито працюють над створенням так званої буферної зони

Володимир Путін (Фото: ЕРА)

Російський диктатор Володимир Путін стверджує, що російська армія виконує завдання зі створення "буферної зони" уздовж кордону з Україною. Його цитують пропагандистські державні медіа РФ.

"Уже говорив, що було ухвалено рішення про створення необхідної буферної зони безпеки вздовж кордону", – сказав Путін.

За його словами, російські війська нібито вже працюють над цією задачею. Деталей про "буферну зону" пропагандисти не повідомляють.

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони Андрій Коваленко нагадав, що про "буферну зону" Путін каже вже не вперше.

"Рік тому щось не склалось в нього з цим, хоч теж лякав. Зараз просто демонструє, що не хоче припиняти вогонь", – додав він.