Путін оголосив про створення "буферної зони" уздовж кордону з Україною: що кажуть у ЦПД
Російський диктатор Володимир Путін стверджує, що російська армія виконує завдання зі створення "буферної зони" уздовж кордону з Україною. Його цитують пропагандистські державні медіа РФ.
"Уже говорив, що було ухвалено рішення про створення необхідної буферної зони безпеки вздовж кордону", – сказав Путін.
За його словами, російські війська нібито вже працюють над цією задачею. Деталей про "буферну зону" пропагандисти не повідомляють.
Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони Андрій Коваленко нагадав, що про "буферну зону" Путін каже вже не вперше.
"Рік тому щось не склалось в нього з цим, хоч теж лякав. Зараз просто демонструє, що не хоче припиняти вогонь", – додав він.
- 22 квітня 2025 року Financial Times писало, що Путін нібито запропонував зупинити вторгнення по нинішній лінії фронту у межах зусиль з досягнення мирної угоди з Трампом.
- 10 травня президент Зеленський заявив, що Україні офіційно не пропонували запровадити буферну зону та відвести війська від лінії фронту у разі досягнення перемир'я, ця ідея на сьогодні "не дуже жива".
- 19 травня президент США Трамп провів телефонну розмову з диктатором РФ Путіним.
- Після цього американський президент поінформував Зеленського та європейських партнерів України про результати переговорів.