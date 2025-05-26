Глава МИД Турции встретился с Мединским в Москве. Ожидается разговор с Путиным

По словам пресс-секретаря Кремля Пескова, во время встречи Фидан и Путин обсудят российско-украинскую войну

Владимир Мединский и Хакан Фидан (Фото: МИД Турции)

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан с 26 мая находится с рабочим визитом в Москве. Внешнеполитическое ведомство страны сообщило, что он уже встретился с главой переговорной делегации РФ в Стамбуле Владимиром Мединским.

"Наш министр Хакан Фидан встретился в Москве с советником президента Российской Федерации Владимиром Мединским", – говорится в сообщении.

Детали этой встречи ни сам Фидан, ни МИД Турции не сообщили. В то же время, по данным российских пропагандистских медиа, главной темой обсуждения является российско-украинская война.

Накануне источники Bloomberg сообщали, что Фидан также должен встретиться со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, чтобы еще раз подчеркнуть заинтересованность Турции в "достижении справедливого и продолжительного мира в российско-украинской войне".

Уже в понедельник, 26 мая, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что глава МИД Турции встретится с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Путин в понедельник примет министра иностранных дел Турции. Путин и Фидан обсудят также украинский сюжет", – сказал он.