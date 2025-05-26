Глава МИД Турции встретился с Мединским в Москве. Ожидается разговор с Путиным
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан с 26 мая находится с рабочим визитом в Москве. Внешнеполитическое ведомство страны сообщило, что он уже встретился с главой переговорной делегации РФ в Стамбуле Владимиром Мединским.
"Наш министр Хакан Фидан встретился в Москве с советником президента Российской Федерации Владимиром Мединским", – говорится в сообщении.
Детали этой встречи ни сам Фидан, ни МИД Турции не сообщили. В то же время, по данным российских пропагандистских медиа, главной темой обсуждения является российско-украинская война.
Накануне источники Bloomberg сообщали, что Фидан также должен встретиться со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, чтобы еще раз подчеркнуть заинтересованность Турции в "достижении справедливого и продолжительного мира в российско-украинской войне".
Уже в понедельник, 26 мая, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что глава МИД Турции встретится с российским диктатором Владимиром Путиным.
"Путин в понедельник примет министра иностранных дел Турции. Путин и Фидан обсудят также украинский сюжет", – сказал он.
- 16 мая Украина и Россия провели переговоры в Стамбуле – единственной реальной договоренностью после встречи стал большой обмен пленными.
- Первый заместитель министра иностранных дел Кислица подтвердил, что во время переговоров в Стамбуле россияне действительно требовали от Украины уступить четыре области и угрожали оккупировать больше, если Киев не согласится на это.
- По словам дипломата, руководитель российской делегации Мединский традиционно отрицал существование украинцев и говорил, что на войне "русские убивают русских".