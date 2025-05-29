Апелляционный суд США временно разрешил Трампу вводить пошлины

Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Федеральный апелляционный суд США временно разрешил президенту Дональду Трампу продолжать вводить пошлины на импорт, передает агентство Associated Press.

Суд разрешил Трампу вводить тарифы согласно Закону о чрезвычайных полномочиях.

Инстанция удовлетворила экстренное ходатайство Белого дома, аргументируя это тем, что остановка действия решения первой инстанции является "критически важной для национальной безопасности страны".

Апелляционный суд временно приостановил действие приказа Федерального торгового суда, выданного накануне. Этот институт запретил Трампу вводить некоторые из его высоких тарифов для Китая и других торговых партнеров Штатов, постановив, что федеральный закон не дает ему "неограниченных полномочий" облагать налогом импорт почти из каждой страны мира.

ОБНОВЛЕНО. Согласно решению суда, истцы должны предоставить ответ не позднее 5 июня, правительство США – до 9 июня. Истцами по делу являются 12 штатов.

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