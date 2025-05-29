Федеральный суд США признал тарифы Трампа неконституционными и отменил их

Решением суда указы Трампа о пошлинах аннулируются. Но не все

Дональд Трамп (Фото: CHRIS KLEPONIS / EPA)

Суд США по международной торговле запретил президенту Дональду Трампу ввести некоторые из его самых высоких тарифов для Китая и других торговых партнеров Штатов, постановив, что федеральный закон не дает ему "неограниченных полномочий" облагать налогом импорт почти из каждой страны мира. Об этом сообщают The New York Times и Politico.

В среду, 28 апреля, коллегия судей признала, что тарифы Трампа "превышают любые полномочия", предоставленные президенту США законом о чрезвычайных полномочиях. Судьи объявили, что многие тарифы Трампа были объявлены незаконно, но не все.

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"Не было точно понятно, когда и как прекратится взыскание тарифов. Решение дало исполнительной ветви власти до 10 дней для завершения бюрократического процесса по их прекращению", – сказано в материале.

Администрация Трампа немедленно подала апелляцию.

Решение суда не влияет на пошлины, введенные администрацией Трампа в соответствии с отдельными правовыми полномочиями, включая пошлины на сталь, алюминий и автомобили и другие.

В то же время, это решение аннулировало исполнительные указы Трампа о введении 25-процентных пошлин на канадские и мексиканские товары и 20-процентного тарифа на китайские товары.

Кроме того, отменен 10-процентный тариф, введенный против всех торговых партнеров США для решения проблемы торгового дефицита. Также приостановлены "взаимные" тарифы от 20% до 50% для примерно 60 торговых партнеров, которые вступят в силу 9 июля, если иностранные правительства не смогут достичь соглашения с Белым домом до этого времени.