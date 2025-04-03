NYT: У Трампа объяснили, почему не ввели пошлины против России, Беларуси и других стран

По словам высокопоставленных чиновников США, они не ведут значимой торговли с этими государствами

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/ARON SCHWARTZ)

Глобальные пошлины, которые президент США Дональд Трамп ввел 2 апреля, не коснулись ряда стран, в том числе и России. Представитель Белого дома в комментарии The New York Times заявил, что против этих государств и так введены слишком высокие тарифы.

В список пошлин не попали Россия, Беларусь, Северная Корея и Куба.

"Они и так сталкиваются с чрезвычайно высокими тарифами, а наши ранее введенные санкции исключают любую значимую торговлю с этими странами", – сказал анонимный представитель.

Кроме того, высокопоставленные должностные лица администрации президента заявили, что у США мало желания торговаться с отдельными странами относительно более низких тарифных ставок. Даже с союзниками, которые в последние дни предложили снизить собственные пошлины на американский экспорт.

27 марта 2025 года Трамп распорядился ввести пошлины в размере 25% на импорт автомобилей и автозапчастей. Они вступят в силу 3 апреля для автомобилей и не позднее 3 мая для запчастей.

28 марта сообщалось, что президент США предостерег американских автопроизводителей от повышения цен в ответ на пошлины на импортные автомобили и запчасти.

2 апреля Трамп объявил о новых пошлинах на иностранные товары. В списке есть Украина, которая будет платить 10% пошлин.