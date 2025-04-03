NYT: У Трампа пояснили, чому не ввели мита проти Росії, Білорусі, КНДР та Куби

За словами високопосадовців США, вони не ведуть значної торгівлі з цими державами

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/ARON SCHWARTZ)

Глобальні мита, які президент США Дональд Трамп запровадив 2 квітня, не торкнулися низки країн, зокрема й Росії. Представник Білого дому у коментарі The New York Times заявив, що проти цих держав і так введені надто високі тарифи.

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До списку мит не потрапили Росія, Білорусь, Північна Корея та Куба.

"Вони й так стикаються з надзвичайно високими тарифами, а наші раніше введені санкції виключають будь-яку значущу торгівлю з цими країнами", – сказав анонімний представник.

Окрім того, високопосадовці адміністрації президента заявили, що у США мало бажання торгуватися з окремими країнами щодо нижчих тарифних ставок. Навіть із союзниками, які в останні дні запропонували знизити власні мита на американський експорт.

ДОПОВНЕНО О 08:56. Міністр фінансів США Скотт Бессент підтвердив цю інформацію. Він зазначив, що США не торгують із Росією та Білоруссю через запроваджені санкції.

Мита не введені також проти Канади та Мексики.

27 березня 2025 року Трамп розпорядився запровадити мита у розмірі 25% на імпорт автомобілів та автозапчастин. Вони набудуть чинності 3 квітня для автомобілів і не пізніше 3 травня для запчастин.

28 березня повідомлялося, що президент США застеріг американських автовиробників від підвищення цін у відповідь на мита на імпортні автомобілі та запчастини.

2 квітня Трамп оголосив про нові мита на іноземні товари. У списку є Україна, яка платитиме 10% мит.