NYT: У Трампа пояснили, чому не ввели мита проти Росії, Білорусі, КНДР та Куби
Глобальні мита, які президент США Дональд Трамп запровадив 2 квітня, не торкнулися низки країн, зокрема й Росії. Представник Білого дому у коментарі The New York Times заявив, що проти цих держав і так введені надто високі тарифи.
До списку мит не потрапили Росія, Білорусь, Північна Корея та Куба.
"Вони й так стикаються з надзвичайно високими тарифами, а наші раніше введені санкції виключають будь-яку значущу торгівлю з цими країнами", – сказав анонімний представник.
Окрім того, високопосадовці адміністрації президента заявили, що у США мало бажання торгуватися з окремими країнами щодо нижчих тарифних ставок. Навіть із союзниками, які в останні дні запропонували знизити власні мита на американський експорт.
ДОПОВНЕНО О 08:56. Міністр фінансів США Скотт Бессент підтвердив цю інформацію. Він зазначив, що США не торгують із Росією та Білоруссю через запроваджені санкції.
Мита не введені також проти Канади та Мексики.
- 27 березня 2025 року Трамп розпорядився запровадити мита у розмірі 25% на імпорт автомобілів та автозапчастин. Вони набудуть чинності 3 квітня для автомобілів і не пізніше 3 травня для запчастин.
- 28 березня повідомлялося, що президент США застеріг американських автовиробників від підвищення цін у відповідь на мита на імпортні автомобілі та запчастини.
- 2 квітня Трамп оголосив про нові мита на іноземні товари. У списку є Україна, яка платитиме 10% мит.