Трамп повысил тарифы для Китая до 125% и объявил 90-дневную паузу для ряда стран

Американский президент не уточнил, к каким странам будет применена пауза

Дональд Трамп (Фото: Al Drago/EPA)

Соединенные Штаты ввели 90-дневную паузу со сниженной пошлиной для государств, не ответивших на тарифы Вашингтона. В то же время для Китая тариф увеличен до 125%. Об этом президент США Дональд Трамп объявил в социальной сети Truth Social.

"Из-за отсутствия уважения, которое Китай проявил к мировым рынкам, я повышаю тариф, взимаемый США из Китая, до 125%, что вступает в силу немедленно", — написал американский президент.

Он добавил, что более 75 стран обратились к представителям США, включая Министерство торговли, финансов и Торгово-представительный офис США, чтобы обсудить решение вопросов, касающихся торговли, торговых барьеров, тарифов, манипуляций с валютой и немонетарных тарифов.

"Эти страны, по моему упорному предложению, не приняли никаких ответных мер каким-либо образом, я разрешил 90-дневную паузу и существенно сниженный взаимный тариф в течение этого периода на 10%, который также вступает в силу немедленно", — отметил Трамп.