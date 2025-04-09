Трамп повысил тарифы для Китая до 125% и объявил 90-дневную паузу для ряда стран
Соединенные Штаты ввели 90-дневную паузу со сниженной пошлиной для государств, не ответивших на тарифы Вашингтона. В то же время для Китая тариф увеличен до 125%. Об этом президент США Дональд Трамп объявил в социальной сети Truth Social.
"Из-за отсутствия уважения, которое Китай проявил к мировым рынкам, я повышаю тариф, взимаемый США из Китая, до 125%, что вступает в силу немедленно", — написал американский президент.
Он добавил, что более 75 стран обратились к представителям США, включая Министерство торговли, финансов и Торгово-представительный офис США, чтобы обсудить решение вопросов, касающихся торговли, торговых барьеров, тарифов, манипуляций с валютой и немонетарных тарифов.
"Эти страны, по моему упорному предложению, не приняли никаких ответных мер каким-либо образом, я разрешил 90-дневную паузу и существенно сниженный взаимный тариф в течение этого периода на 10%, который также вступает в силу немедленно", — отметил Трамп.
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