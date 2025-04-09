Трамп підвищив тарифи для Китаю до 125% і оголосив 90-денну паузу для низки країн
Сполучені Штати запровадили 90-денну паузу зі зниженим митом для держав, які не відповіли на тарифи Вашингтона. Водночас для Китаю тариф збільшено до 125%. Про це президент США Дональд Трамп оголосив у соціальній мережі Truth Social.
"Через відсутність поваги, яку Китай продемонстрував до світових ринків, я підвищую тариф, який США стягують з Китаю, до 125%, що набуває чинності негайно", – написав американський президент.
Він додав, що понад 75 країн звернулися до представників США, включаючи Міністерства торгівлі, фінансів та Торгово-представницький офіс США, щоб обговорити розв’язання питань, що стосуються торгівлі, торгових бар'єрів, тарифів, маніпуляцій з валютою та немонетарних тарифів.
"Ці країни, за моєю наполегливою пропозицією, не вжили жодних заходів у відповідь будь-яким чином, я дозволив 90-денну паузу та суттєво знижений взаємний тариф протягом цього періоду на 10%, який також набуває чинності негайно", – зазначив Трамп.
- 2 квітня Трамп запровадив високі мита на іноземні товари практично з усіх країн світу, хоча Росії у списку немає.
- Це призвело до того, що фондовий ринок США протягом 3-4 квітня втратив близько $6,6 трильйона. Це стало найбільшим дводенним обвалом у його історії.
- 8 квітня Бессент заявив, що майже 70 країн світу звернулися до США для перемовин про нові мита.