Трамп підвищив тарифи для Китаю до 125% і оголосив 90-денну паузу для низки країн

Американський президент не уточнив, до яких країн буде застосована пауза

Дональд Трамп (Фото: Al Drago/EPA)

Сполучені Штати запровадили 90-денну паузу зі зниженим митом для держав, які не відповіли на тарифи Вашингтона. Водночас для Китаю тариф збільшено до 125%. Про це президент США Дональд Трамп оголосив у соціальній мережі Truth Social.

"Через відсутність поваги, яку Китай продемонстрував до світових ринків, я підвищую тариф, який США стягують з Китаю, до 125%, що набуває чинності негайно", – написав американський президент.

Він додав, що понад 75 країн звернулися до представників США, включаючи Міністерства торгівлі, фінансів та Торгово-представницький офіс США, щоб обговорити розв’язання питань, що стосуються торгівлі, торгових бар'єрів, тарифів, маніпуляцій з валютою та немонетарних тарифів.

"Ці країни, за моєю наполегливою пропозицією, не вжили жодних заходів у відповідь будь-яким чином, я дозволив 90-денну паузу та суттєво знижений взаємний тариф протягом цього періоду на 10%, який також набуває чинності негайно", – зазначив Трамп.