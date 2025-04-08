Близько 70 країн звернулись до США через нові мита Трампа

Міністр фінансів США Бессент анонсував насичені наступні місяці на тлі перемовин про тарифи

Скотт Бессент (Фото: YURI GRIPAS / EPA)

Наразі майже 70 країн світу звернулися до США для перемовин про нові мита, впроваджені президентом США Дональдом Трампом. Країни звертаються, "бажаючи допомогти відновити баланс світової торгівлі", заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в ефірі Fox News.

"На сьогодні до нас звернулися 50, 60, можливо вже близько 70 країн. Отже, це буде насичений квітень, травень, можливо, червень", – сказав очільник Мінфіну США.

Зокрема він оголосив про початок переговорів із Японією, яку назвав "дуже важливим військовим союзником".

Бессент заявив, що з нетерпінням чекає продуктивної взаємодії щодо тарифів, нетарифних торгівельних бар’єрів, валютних питань і державних субсидій.

"Я ціную уряд Японії за активність і зважений підхід до цього процесу", – додав він.

2 квітня Трамп запровадив високі мита на іноземні товари практично з усіх країн світу, хоча Росії у списку немає.

Це призвело до того, що фондовий ринок США протягом 3-4 квітня втратив близько $6,6 трильйона. Це стало найбільшим дводенним обвалом у його історії.

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