Около 70 стран обратились к США из-за новых пошлин Трампа

Министр финансов США Бессент анонсировал насыщенные следующие месяцы на фоне переговоров о тарифах

Скотт Бессент (Фото: YURI GRIPAS / EPA)

На данный момент почти 70 стран мира обратились к США для переговоров о новых пошлинах, введенных президентом США Дональдом Трампом. Страны обращаются, "желая помочь восстановить баланс мировой торговли", заявил министр финансов США Скотт Бессент в эфире Fox News.

"На сегодня к нам обратились 50, 60, возможно уже около 70 стран. Следовательно, это будет насыщенный апрель, май, возможно, июнь", – сказал глава Минфина США.

В частности, он объявил о начале переговоров с Японией, которую назвал "очень важным военным союзником".

Бессент заявил, что с нетерпением ждет продуктивного взаимодействия по тарифам, нетарифным торговым барьерам, валютным вопросам и государственным субсидиям.

"Я ценю правительство Японии за активность и взвешенный подход к этому процессу", – добавил он.

2 апреля Трамп ввел высокие пошлины на иностранные товары практически из всех стран мира, хотя России в списке нет.

Это привело к тому, что фондовый рынок США в течение 3-4 апреля потерял около $6,6 триллиона. Это стало крупнейшим двухдневным обвалом в его истории.

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