Федеральний суд США визнав тарифи Трампа неконституційними та скасував їх
Суд США з міжнародної торгівлі заборонив президенту Дональду Трампу запровадити деякі з його найвищих тарифів для Китаю та інших торгівельних партнерів Штатів, постановивши, що федеральний закон не надає йому "необмежених повноважень" оподатковувати імпорт майже з кожної країни світу. Про це повідомляють The New York Times і Politico.
У середу, 28 квітня, колегія суддів визнала, що тарифи Трампа "перевищують будь-які повноваження", надані президенту США законом про надзвичайні повноваження. Судді оголосили, що багато тарифів Трампа було оголошено незаконно, але не всі.
"Не було точно зрозуміло, коли і як припиниться стягнення тарифів. Рішення дало виконавчій гілці влади до 10 днів для завершення бюрократичного процесу їх припинення", – йдеться у матеріалі.
Адміністрація Трампа негайно подала апеляцію.
Рішення суду не впливає на мита, запроваджені адміністрацією Трампа відповідно до окремих правових повноважень, включно з митами на сталь, алюміній та автомобілі й інші.
Водночас це рішення анулювало виконавчі укази Трампа про запровадження 25-відсоткових мит на канадські й мексиканські товари та 20-відсоткового тарифу на китайські товари.
Окрім того, скасовано 10-відсотковий тариф, запроваджений проти всіх торговельних партнерів США для розв'язання проблеми торговельного дефіциту. Також призупинено "взаємні" тарифи від 20% до 50% для приблизно 60 торговельних партнерів, які мають набути чинності 9 липня, якщо іноземні уряди не зможуть досягти угоди з Білим домом до цього часу.
- 2 квітня Трамп запровадив високі мита на іноземні товари практично з усіх країн світу, хоча Росії у списку не було.
- Це призвело до того, що фондовий ринок США протягом 3-4 квітня втратив близько $6,6 трильйона. Це стало найбільшим дводенним обвалом у його історії.
- 9 квітня Трамп оголосив 90-денну паузу зі зниженим митом для держав, які не відповіли на тарифи Вашингтона. Водночас для Китаю тариф збільшено до 125%.