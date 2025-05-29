Федеральний суд США визнав тарифи Трампа неконституційними та скасував їх

Рішенням суду укази Трампа про мита анулюються. Але не всі

Дональд Трамп (Фото: CHRIS KLEPONIS / EPA)

Суд США з міжнародної торгівлі заборонив президенту Дональду Трампу запровадити деякі з його найвищих тарифів для Китаю та інших торгівельних партнерів Штатів, постановивши, що федеральний закон не надає йому "необмежених повноважень" оподатковувати імпорт майже з кожної країни світу. Про це повідомляють The New York Times і Politico.

У середу, 28 квітня, колегія суддів визнала, що тарифи Трампа "перевищують будь-які повноваження", надані президенту США законом про надзвичайні повноваження. Судді оголосили, що багато тарифів Трампа було оголошено незаконно, але не всі.

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"Не було точно зрозуміло, коли і як припиниться стягнення тарифів. Рішення дало виконавчій гілці влади до 10 днів для завершення бюрократичного процесу їх припинення", – йдеться у матеріалі.

Адміністрація Трампа негайно подала апеляцію.

Рішення суду не впливає на мита, запроваджені адміністрацією Трампа відповідно до окремих правових повноважень, включно з митами на сталь, алюміній та автомобілі й інші.

Водночас це рішення анулювало виконавчі укази Трампа про запровадження 25-відсоткових мит на канадські й мексиканські товари та 20-відсоткового тарифу на китайські товари.

Окрім того, скасовано 10-відсотковий тариф, запроваджений проти всіх торговельних партнерів США для розв'язання проблеми торговельного дефіциту. Також призупинено "взаємні" тарифи від 20% до 50% для приблизно 60 торговельних партнерів, які мають набути чинності 9 липня, якщо іноземні уряди не зможуть досягти угоди з Білим домом до цього часу.