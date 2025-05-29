Апеляційний суд США тимчасово дозволив Трампу запроваджувати мита

Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Федеральний апеляційний суд США тимчасово дозволив президенту Дональду Трампу продовжувати запроваджувати мита на імпорт, передає агенція Associated Press

Суд дозволив Трампу запроваджувати тарифи, згідно із Законом про надзвичайні повноваження.

Інстанція задовольнила екстрене клопотання Білого дому, аргументуючи це тим, що зупинення дії рішення першої інстанції є "критично важливою для національної безпеки країни".

Апеляційний суд тимчасово зупинив дію наказу Федерального торгового суду, виданого напередодні. Ця інституція заборонила Трампу запроваджувати деякі з його найвищих тарифів для Китаю та інших торговельних партнерів Штатів, постановивши, що федеральний закон не надає йому "необмежених повноважень" оподатковувати імпорт майже з кожної країни світу.

ОНОВЛЕНО. Згідно з рішенням суду, позивачі мають надати відповідь не пізніше 5 червня, уряд США – до 9 червня. Позивачами у справі є 12 штатів.

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